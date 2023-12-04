Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 09:42

Okullar tatil mi? 4 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi? | İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi?

"4 Aralık 2023 günü okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıları sonrası olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yeni haftanın okulların durumu da merak konusu oldu. Türkiye genelinde soğuk havaların iyice etkili olmaya başlamasıyla beraber hem kar yağışları hem de okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar iyice arttı. Peki, okullar tatil mi? 4 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi? | İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi?

Okullar tatil mi? 4 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi? | İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi?
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Son günlerde kar yağışlarının kendisini göstermeye başlamasıyla birlikte yurt genelinde okulların durumu da gündem olmaya devam ediyor. Kar yağışının yanı sıra sağanak yağışların da etkili olduğu Türkiye'de, 4 Aralık 2023 Pazartesi gününün hava durumu ve okulların durumuna dair bilgileri derledik!
4 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

4 Aralık Pazartesi günü itibariyle okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

4 ARALIK PAZARTESİ YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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