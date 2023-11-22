Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 15:45

Okullar tatil mi? 23 kasım yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Ankara oldu. Peki, Okullar tatil mi? 23 kasım yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller

Okullar tatil mi? 23 kasım yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 21 Kasım Salı Ankara'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
OKULLAR TATİL Mİ 21 KASIM 2023?

DHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar yağışı başladı. 21 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması yapılması durumunda haberimize eklenecektir

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.


 

 
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