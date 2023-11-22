Okullar tatil mi? 23 kasım yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 21 Kasım Salı Ankara'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...DHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.Ankara'da kar yağışı başladı. 21 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması yapılması durumunda haberimize eklenecektir22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.