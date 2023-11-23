Haber Tarihi: 23 Kasım 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 09:53

Okullar tatil mi? 23 kasım okullar tatil mi? Bugün ve yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Ankara oldu. Peki, Okullar tatil mi? 23 kasım okullar tatil mi? Bugün ve yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Okullar tatil mi? 23 kasım okullar tatil mi? Bugün ve yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 23 Kasım günü ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 23 Kasım okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
OKULLAR TATİL Mİ 23 KASIM 2023?

DHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.

ZONGULDAK'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.

Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ


Karadeniz Ereğli'de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu´nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar yağışı başladı. 21 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması yapılması durumunda haberimize eklenecektir

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

 

 
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