Haber Tarihi: 06 Eylül 2024 13:27 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 13:27

Okullar 16 Eylül'de mi açılacak? 2024-2025 MEB takvimi

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihine odaklandı. 'Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula başlayacak' soruları gündeme geldi.

Okullar 16 Eylül'de mi açılacak? 2024-2025 MEB takvimi
Abone Ol
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 'uyum eğitimi' 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Okul Öncesi ve i̇lkokul öğrencileri i̇çin uyum eğitimi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemde okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi programı düzenleyecek. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum haftasında, ailelere 'İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası' sunumu yapılacak ve çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. İkinci gün ise okullarda çeşitli uyum haftası etkinlikleri düzenlenecek.

Ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencileri için ise uyum eğitimi 9 Eylül haftasında yapılacak. Ailelere yönelik 'Ortaokul 5. Sınıfa Uyum Rehberi' sunumu gerçekleştirilecek ve ardından öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Bu etkinliklerin saatleri, okul müdürlükleri tarafından belirlenecek.

Diğer sınıflar i̇çin okullar 9 Eylül'de açılacak

Uyum haftası dışında kalan tüm sınıflar için okullar, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak. Yeni eğitim öğretim yılı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yeni müfredatla başlayacak. Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıf seviyelerinde kademeli olarak uygulanacak.
Liseye başlayacak öğrenciler i̇çin 'hoş geldin' kitapları hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl liseye başlayacak öğrenciler için "Liseye Hoş Geldin" adında özel kitaplar hazırladı. Bu kitaplar, öğrencilerin lisede karşılaşacakları dersleri tanıtmaktan, derslere nasıl çalışmaları gerektiğine dair ipuçları vermeye kadar geniş bir yelpazede rehberlik sağlıyor. Kitaplara, "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin" adresinden erişilebilecek.

Öğretmenler yeni müfredat i̇çin eğitilecek

Yeni müfredat kapsamında öğretmenlere yönelik eğitimler de hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler ve alan uzmanlarının katkılarıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi Kursları" düzenledi. Bu eğitimlere katılan 9 binden fazla öğretmen, kendi illerinde görev yapan diğer öğretmenlere yeni müfredat hakkında bilgi verecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılına dair hazırlıklar sürerken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni döneme hazır olmak için çalışmalarına devam ediyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi, Başakşehir'e kötü haber RAMS Başakşehir UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi, Başakşehir'e kötü haber
Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti Milli Takım Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti
Morata: 'Derbi için sabırsızlanıyorum' Milan Morata: "Derbi için sabırsızlanıyorum"
Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel Dünya Transferler Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel
Lille, Andre Gomes'i renklerine bağladı Lille Lille, Andre Gomes'i renklerine bağladı
Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması Milli Takım Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması
U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi Milli Takım U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi
Adem Bulut: 'Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz' Konyaspor Adem Bulut: "Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz"
TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'ye verilen cezalarda indirime gitti Antalyaspor TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'ye verilen cezalarda indirime gitti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz!
2
Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönebilir!
3
Mourinho'dan Kent'e; "Git bir yerde oyna"
4
Tartışmaların adamı: Vincent Aboubakar
5
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları
6
Fenerbahçe'de mutlu son: Medina
7
Dursun Özbek'e seçim çağrısı: "Güven tazele"

SON HABERLER

yukarı ok