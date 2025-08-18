17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Okan Buruk, Pep Guardiola'yı geride bıraktı!

Galatasaray, son 112 lig maçında 291 puan topladı, 2.59'luk ortalamaya ulaştı. Sarı-Kırmızılı teknik direktör Okan Buruk 2008-12 arasında Barça ile tarih yazan Pep Guardiola'yı bile geride bıraktı

calendar 18 Ağustos 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Pep Guardiola'yı geride bıraktı!
Üst üste 3 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona da formda başladı. Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık net sonuçlarla geçen sarı-kırmızılı takım, henüz 2. haftada favori olduğunu gösterdi.

Okan Buruk döneminde zirveye abone olan Galatasaray, 4 sezondur istatistiklerde kırılmadık rekor bırakmadı. Bu periyotta 102 puanlı şampiyonluk ve 17 haftalık galibiyet serisi gören sarı-kırmızılılar, son 112 lig maçında 291 puan topladı.

GUARDIOLA'YI GERİDE BIRAKTI


Süper Lig'de 93 galibiyet- 12 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahip Buruk'un Galatasaray'daki puan ortalaması ise 2.59. Okan Buruk, 2008-2012 arasında Messi ile tarih yazan Pep Guardiola'nın Barcelona'daki performansını bile geride bıraktı.

Buruk gibi o dönem üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Guardiola, Barça'nın başında çıktığı ilk 112 La Liga maçında 87 galibiyet-17 beraberlik- 8 yenilgi ile 278 puan toplamış ve 2.48 puan ortalaması yakalamıştı.

Levent Tüzemen'in Okan Buruk hakkında kaleme aldığı yazısı ise şu şekilde:

"Okan Buruk'un 3 sezondaki başarıları, kazandığı şampiyonluklar, G.Saray'ın attığı ve yediği goller, topladığı puanlar Fatih Terim'in, G.Saray'da 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemi andırıyor. 

Terim ile 3 yıl üst üste şampiyon olurken, Türkiye Kupası'nı 98-99 sezonunda yani 3. yılında kazanmıştı. Okan Buruk da 3 yıl şampiyon olurken Ziraat Türkiye Kupası'nı 25. şampiyonluğun yanına ekledi. 

Okan Buruk'un artık hedefi sadece Süper Lig olmamalı, kendisinin de kupayı kaldırdığı UEFA şampiyonluğu dönemindeki gibi bu sezon da Avrupa'da camiasını ve taraftarını sevindirecek başarılar almalı. Bunu yapabilecek kadro kalitesi, beceri ve birikime sahip. Yapılacak son transferlerle Okan hoca, Avrupa'da başarı hedefini yakalayabilir. 

3 sezonda 112 lig maçı oynadı, 93 galibiyet-12 beraberlik-7 yenilgi aldı. Ancak son sezon namağlup şampiyon olma fırsatını kaçırdı. İstatistikler, Okan hocanın çok büyük puan ortalaması yakaladığını gösteriyor. Kadro istikrarını koruması ve gövdeli oyuncuları transfer etmesi Okan Buruk'un yeni rekorlara imza atacağının da bir göstergesidir." 

