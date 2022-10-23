Okan Buruk: 'Galatasaray kadrosu tartışmaya açık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasının öncesinde açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın fikstürü hakkında konuşan Okan Buruk "Belki ilk defa böyle bir fikstür yaşanmıştır. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Uzun bir süre kendi sahamızda oynadık. Allah'tan kupa maçı vardı burada." dedi.
Yusuf Demir'in kadroda olmaması ve 11'de değişikliklerle ilgili açıklama yapan Okan Buruk "Galatasaray kadrosu her maçtan sonra ve öncesinde tartışmaya açık bir kadro. Elimizde çok fazla önemli ve aynı bölgede çok oyuncu var. Türk statüsü var. Bu bizim için zor olsa da hafta içi sahaya iyi oyun yansıtmıştık; iştah, dizilim olarak aynı oyunu oynamalıyız." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk ayrıca "Geç kurulan bir takımız. Son haftaki oyunu hiçbirimiz beğenmedik. Galatasaray'ın bugün lige başlangıç yapması gerekiyor. Muhteşem bir seyirci var. Onları mutlu edecek oyunu oynamak ve kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
Sarı-kırmızılı takımın fikstürü hakkında konuşan Okan Buruk "Belki ilk defa böyle bir fikstür yaşanmıştır. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Uzun bir süre kendi sahamızda oynadık. Allah'tan kupa maçı vardı burada." dedi.
Yusuf Demir'in kadroda olmaması ve 11'de değişikliklerle ilgili açıklama yapan Okan Buruk "Galatasaray kadrosu her maçtan sonra ve öncesinde tartışmaya açık bir kadro. Elimizde çok fazla önemli ve aynı bölgede çok oyuncu var. Türk statüsü var. Bu bizim için zor olsa da hafta içi sahaya iyi oyun yansıtmıştık; iştah, dizilim olarak aynı oyunu oynamalıyız." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk ayrıca "Geç kurulan bir takımız. Son haftaki oyunu hiçbirimiz beğenmedik. Galatasaray'ın bugün lige başlangıç yapması gerekiyor. Muhteşem bir seyirci var. Onları mutlu edecek oyunu oynamak ve kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
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