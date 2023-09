Öğretmen ek ders ücreti 2023 ne kadar oldu? Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti zammı ne kadar?

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? EYLÜL 2023 | 1 milyon 200 binden fazla öğretmen, ek ders ücretleri için araştırmalara başladı. TÜİK'in açıkladığı verilerle 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken asgari ücrete yüzde 34, emekli maaşlarına ise yüzde 25 zam yapıldı. Peki sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Böylece kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.Ücretli öğretmenlik yapanlar, girdikleri ders saati başına ücret alırlar. Bu durumda ders saatine göre örnek hesaplama şöyle yapılabilir:"Geçen sene cumhuriyetimizin 100. yılına bir selam mahiyetinde Türkiye yüzyılı vizyonumuzu paylaşmıştık. Farklı görüşlerden insanlarımızın Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sahiplenmesi devlet olarak bizlere güven verdi. Bunun siyasi bir söylemden öte, ayakları yere basan tutarlı kapsamlı hedefler bütünü olduğu görülmüş oldu. Mayıs ayı seçimlerinde milletimizin TY vizyonuna olan güçlü desteği teyit edildi. İstikbalden istiklale kurduğumuz bu köprüyü inşallah güçlendireceğiz. 85 milyon gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."Böylesine iddialı konuşmamızın arka planında 21 yıllık özveri çalışma vardır. Biz 21'da neyi başardığımızı ne yaptığımızı çok işi biliyoruz. Biz kendimizi de milletimizi de Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. 2002'den beri boş durmadık, Türkiye Yüzyılı'na giden yolun taşlarını temizledik altyapısını kurduk. Eğitimden teknolojiye demokrasiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda çok ciddi hazırlıklar yaptık. Bu süreçte eğitime her zaman özel önem ve öncelik verdik."Usta öğreticilerimizle ilgili bir adı atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız."Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz."Sınav odaklı sınavlardaki başarıya odaklı bakış açıcı ne yazık ki eğitim sistemimizin kanayan yaralarından biri oldu. Düşünmeye sorgulamaya öğrencilerimizin sanat spor edebiyat gibi farklı alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmeye yeterince önem verilmedi. Milletimize asırlardır ayakta tutan manevi değerler örselendi yok sayıldı. Devlet eğitimde vatandaşın talepleri karşısında kör sağır kesildi. Tüm bu acı tecrübelerimizin ışığında artık şunu çok net görebiliyoruz. Eskiye öykünerek zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Evlatlarımızın onların yaşayacakları zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla atılan her adımın önüne arkasına bakmadan birilerinin hemen yapbozculuk olarak yaftalamasını kesinlikle doğru bulmuyoruz.