Phoenix Suns ve New York Knicks ekiplerinin, Toronto Raptors forveti O.G. Anunoby ile ilgilenen takımlar arasında olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Knicks ekibinin yıldız oyuncu için birden fazla ilk tur draft hakkı teklif etmeye istekli olduğu bildirilirken, Phoenix'in ise 2030 yılına kadarki NBA draftlarında sekiz ilk tur hakkının kontrolünde olduğu detayı yer aldı. Charania ayrıca, Suns'ın Anunoby için Cam Johnson, Dario Saric ve Jae Crowder gibi oyuncuları takasa dahil edebileceğini de belirtti.



Anunoby, bu hafta takaslanmak istediği yönündeki haberleri yalanlamıştı.



Bileğindeki sakatlık nedeniyle iki maç kaçırmış olan 25 yaşındaki oyuncunun, Toronto'nun altı maçlık Batı Konferansı turunun sonuna kadar forma giymemesi bekleniyor. Anunoby bu sezon oynadığı 45 maçta 16.9 sayı, 5.5 ribaund ve 2.1 top çalma ortalamalarına sahip.





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