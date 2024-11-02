Nwakaeme'nin hedefi hasreti bitirmek!

Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması halinde bordo-mavililerde 896 günün ardından gol sevinci yaşayacak.
Bordo-mavili kulüpteki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan tecrübeli oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü Trabzonspor'da 2. döneminde beklenen performansı gösteremedi.
Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların en sevdiği isimlerin arasına giren Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı.
Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da toplam 9 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı oyuncu, 360 dakika görev alırken sadece 1 asist yaptı.
Öte yandan Nwakaeme, geçen hafta Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında forma giyen ve bu hafta çalışmalarda yer alan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe maçında da görev alması bekleniyor.
Bordo-mavili kulüpteki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan tecrübeli oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü Trabzonspor'da 2. döneminde beklenen performansı gösteremedi.
Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların en sevdiği isimlerin arasına giren Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı.
Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da toplam 9 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı oyuncu, 360 dakika görev alırken sadece 1 asist yaptı.
Öte yandan Nwakaeme, geçen hafta Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında forma giyen ve bu hafta çalışmalarda yer alan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe maçında da görev alması bekleniyor.