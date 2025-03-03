Nursel Ergin Kanser Mi, Ne Kanseri?

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Nursel Ergin, uzun süre kamuoyuyla paylaşmadığı sağlık mücadelesini açıkladı. Ünlü sunucu, meme ve rahim kanseriyle 8 ay boyunca savaştığını ve hastalığı atlattığını duyurdu.

Nursel Ergin, Günaydın gazetesinden Yasemin Döngel'e verdiği röportajda kanser sürecini anlattı. Ergin, önce rahim kanseri olduğunu ve tedavi sürecinde rahminin alındığını belirtti. Yaşadığı zorlu süreçle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Bana çok şey yapıldı, çok haksızlığa uğradım. İçin için kendimi yedim bitirdim. İnsan kanser olduğuna şükreder mi? İyi ki kanser olmuşum dedim."

Ergin, yaşadığı stresin ve hayatındaki olumsuzlukların hastalığı tetiklediğini düşündüğünü belirterek, bu süreci atlattığını ve artık sağlığına kavuştuğunu söyledi.

🔹 Erken Teşhis ve Tedavi: Ergin, düzenli sağlık kontrolleri sayesinde hastalığının erken evrede tespit edildiğini belirtti.



🔹 Moral ve Motivasyon: Kanserle mücadelede psikolojik dayanıklılığın önemine değinen sunucu, zorluklara rağmen güçlü kalmayı başardığını ifade etti.



🔹 Destek Sistemi: Ailesi ve yakın çevresinin desteğiyle bu süreci daha kolay atlattığını söyledi.

Ünlü sunucu, tedavisinin tamamlandığını ve sağlığına kavuştuğunu belirtti. Şu an herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ve hayatına eskisinden daha güçlü devam ettiğini vurgulayan Ergin, yaşadığı bu zorlu süreci bir dönüm noktası olarak görüyor.

1980 doğumlu olan Nursel Ergin, televizyon kariyerine Var mısın? Yok musun? yarışmasıyla adım attı.



Daha sonra birçok yemek programı ve televizyon projesinde sunuculuk yaptı.



Sağlık sorunlarını atlattıktan sonra televizyon kariyerine devam edeceğini ifade etti.



Sonuç olarak, Nursel Ergin'in kansere yakalandığı ancak başarılı bir tedavi süreciyle hastalığı yendiği ortaya çıktı. Hayranları, ünlü sunucunun sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına devam etmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı.