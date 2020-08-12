N'Sakala: 'Sergen Hoca'yla tekrar buluşmak güzel'

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Fabrice N'Sakala, transferi sonrası Beşiktaş'a gelmesini ve gelecek sezonu değerlendirdi.



N'Sakala açıklamasında; "Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum. İyi futbolcuların olduğu bir ortama geldim. İlk maçımız zor bir maç olacak." dedi.



PAOK maçını değerlendiren sol bek oyuncusu; "İyi bir takımımız var. Konsantrasyonumuz yüksek. Bu da maça olumlu yansıyacaktır." dedi.



"BİRLİKTE OLMAK GÜZEL"



Sergen Yalçın'la tekrar çalışması hakkında N'Sakala; "Onunla birlikte tekrar birlikte olmak çok güzel. Alanya'da çok güzel işler yaptık. Umarım burada aynılarını hatta daha iyilerini yapacağız." dedi.



