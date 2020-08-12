N'Sakala: "Sergen Hoca'yla tekrar buluşmak güzel"

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, transferi sonrası ilk açıklamalarını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
N'Sakala: 'Sergen Hoca'yla tekrar buluşmak güzel'
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12 Ağustos 2020 22:19
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Fabrice N'Sakala, transferi sonrası Beşiktaş'a gelmesini ve gelecek sezonu değerlendirdi.

N'Sakala açıklamasında; "Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum. İyi futbolcuların olduğu bir ortama geldim. İlk maçımız zor bir maç olacak." dedi.

PAOK maçını değerlendiren sol bek oyuncusu; "İyi bir takımımız var. Konsantrasyonumuz yüksek. Bu da maça olumlu yansıyacaktır." dedi.

"BİRLİKTE OLMAK GÜZEL"

Sergen Yalçın'la tekrar çalışması hakkında N'Sakala; "Onunla birlikte tekrar birlikte olmak çok güzel. Alanya'da çok güzel işler yaptık. Umarım burada aynılarını hatta daha iyilerini yapacağız." dedi.



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