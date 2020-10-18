N'Sakala: "Davies ve Marcelo değilim"

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabrice N'Sakala'nın bir taraftarın yaptığı "N'Sakala > Davies & Marcelo" yorumuna tepkisi yüzlerce beğeni aldı.

N'Sakala: 'Davies ve Marcelo değilim'
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18 Ekim 2020 12:40
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabrice N'Sakala, sostal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Bir taraftarın yaptığı "N'Sakala > Davies & Marcelo" yorumuna yanıt veren N'Sakala, "Abartma kardeş" yazarak güldü.

N'Sakala'nın Bayern Münih'ten Alphonso Davies ve Real Madrid'de forma giyen Marcelo'dan daha iyi olduğuna dair espiri yapan taraftarın yazısını cevaplayan N'Sakala'nın yorumu da yüzlerce beğeni aldı.





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