Niyazi Yelkencioğlu: 'Galatasaray'a hep birlikte sahip çıkacağız'

Galatasaray'da Divan Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu, Hürriyet ve Sözcü Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.



Sözcü Gazetesi'ne konuşan Yelkencioğlu, son dönemde camiadaki bölünmelerle ilgili, "İnanıyoruz ki bölünme değil bazı farklı görüşler ve fikir çeşitlilikleri var ki, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir camia olarak; fikir çeşitliliklerimiz zenginliklerimizdir, değerlerimizdir. Divan Heyeti'nin en önemli sorumlulukları arasında objektif duruş ve tarafsızlık yer alır. Bizim de en önemli hedeflerimizden birisi; camiamızı kutuplaşmaktan uzaklaştırıp, sorunları sahiplenerek diplomasi ve akıl ile çözen ve kazanılmış tüm başarıları tüm camia ile paylaşmasını bilen bir yönetim anlayışını devam ettirmektir" dedi.



BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL



Yelkencioğlu, yol haritasını ise şu maddelerle çizdi:



1- Tüzüğümüzü iyi bilen, uygulayan, Divan Kurulu'nun kulüpteki etkinliğini ve saygınlığını arttıran bir Divan Heyeti için çalışacağız.



2- Divan toplantılarına katılımı ve verimi arttırmak için toplantılarımızı online yayınlamaya devam edeceğiz.



3- Fikirlerin daha etkin toplanması, önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi için teknolojiyi daha etkin kullanacağız.



4- Yıpratıcı değil yapıcı, kişisel veya şahsa yönelik değil, kuruma, makama, işleyişe yönelik eleştirileri ve önerileri destekleyeceğiz.



5- Sporcularımızı ve sportif başarılarımızı düzenli şekilde ve layıkıyla onurlandıracağız. Amatör branşlarımızın gelişmesi için sorumluluk alacağız, gündem oluşturacağız ve başarıları ödüllendireceğiz.



Niyazi Yelkencioğlu, Hürriyet Gazetesi'ne ise şu açıklamaları yaptı;



BiRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ



"Seçim bildirgemizde yer alan sloganımızla vurguladığımız gibi hep birlikte sahip çıkacağız, hep birlikte değer katacağız. Bunun için de herkesi kucaklayacak, dinleyecek, anlamaya çalışıp G.Saray'ın hedefleri doğrultusunda 'asgari müştereği' arayıp bulacak bir felsefe ortaya koyacağız. Bunu da G.Saray ilkelerinden, geleneklerimizden feyz alarak, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olarak yapacağız. Öncelikli hedefimiz, değerlerimize sahip çıkmak ve G.Saray'ımıza değer katmak. Birikimli, deneyimli, liyakatli ve değerli üyelere sahip olmak G.Saray için çok büyük bir şans; seçildiğimiz takdirde bunun hakkını ve karşılığını verecek yolları ve yöntemleri hemen uygulamaya koyacağız.



16 MADDELİK YOL HARİTASI



Bu yolları 16 maddelik bir yol haritası ile belirledik. Bazıları; çalışma grupları, alanında uzmanları konuk edeceğimiz divan sohbetleri ve Avrupa ve dünyadaki başarılı sportif idari ve mali örneklerin incelenmesi ve paylaşılması yönünde olacak."



NİYAZİ YELKENCİOĞLU KİMDİR?



11.02.1955 Kandıra doğumlu. 1975 Galatasaray Lisesi mezunu olan Niyazi Yelkencioğlu, 1980'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni bitirdi. 2002-06 yılları arasında merhum Özhan Canaydın'ın yönetiminde yer alan Yelkencioğlu, 2015-16'da Sportif A.Ş üyeliği görevini yaptı.



