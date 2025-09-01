Nicolo Zaniolo, Udinese'de!

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Udinese'ye transfer oldu.

01 Eylül 2025 22:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Nicolo Zaniolo, Udinese'de!
Galatasaray'da transferde oldukça hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda kadroya katılması beklenen isimlerle ilgili haberler düşerken İtalya'dan bir ayrılık haberi geldi.

Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan futbolcu, kiralama + zorunlu olmayan satın alma opsiyonu karşılığında İtalya'nın yolunu tuttu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
