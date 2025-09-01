Nicolo Zaniolo, Udinese'de!

Galatasaray'da transferde oldukça hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda kadroya katılması beklenen isimlerle ilgili haberler düşerken İtalya'dan bir ayrılık haberi geldi.
Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan futbolcu, kiralama + zorunlu olmayan satın alma opsiyonu karşılığında İtalya'nın yolunu tuttu.
