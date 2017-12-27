Newcastle United Manchester City maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 20. haftasında oynanacak Newcastle United-Manchester City maçı naklen yayınlanacak.27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak maç S Sport'tan canlı olarak yayınlanacakNewcastle United-Manchester City maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'ten itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 18 puan -10 averaj ile 15. sırada yer alan Newcastle United, 55 puan 48 averaj ile lider durumda bulunan Manchester City ile karşı karşıya geliyor.- 52.338 kişi kapasiteli St James' Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Andre Marriner yönetecek.- Ev sahibi takımda Jesus Gamez, Aleksandar Mitrovic, misafir takımda ise John Stones, Benjamin Mendy, Phil Foden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.Ev Sahibi- Hakem Andre Marriner yönetiminde çıktığı 32 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 16 mağlubiyet elde etti.- En golcü oyuncusu 3 golü bulunan Joselu.- 11 maçla en fazla mağlubiyet alan 2 takımdan biri.- Hakem Andre Marriner yönetiminde çıktığı 36 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.- Deplasmanda oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- En golcü oyuncusu 12 golü bulunan Sergio Agüero.- En fazla asist yapan oyuncular: David Silva (8), Kevin De Bruyne (8).- 18 maçla en fazla galibiyet alan takım.- 60 golle en fazla gol atan takımı.- 12 golle en az gol yiyen takımı.- Newcastle United 1, Manchester City 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.- Newcastle United 5 gol atarken, Manchester City 29 golle karşılık verdi.- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.- Newcastle United 2 ve Manchester City 8 maçta ilk golü atan taraf oldular.