Newcastle United Manchester City maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Newcastle United-Manchester City maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 20. haftasında Newcastle United-Manchester City karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı
. Ligin 20. haftasında oynanacak Newcastle United-Manchester City maçı naklen yayınlanacak.
27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak maç S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Newcastle United-Manchester City maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'ten itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. Genel Bilgiler
- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 18 puan -10 averaj ile 15. sırada yer alan Newcastle United, 55 puan 48 averaj ile lider durumda bulunan Manchester City ile karşı karşıya geliyor.
- 52.338 kişi kapasiteli St James' Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Andre Marriner yönetecek.
- Ev sahibi takımda Jesus Gamez, Aleksandar Mitrovic, misafir takımda ise John Stones, Benjamin Mendy, Phil Foden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Ev Sahibi
- Hakem Andre Marriner yönetiminde çıktığı 32 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 16 mağlubiyet elde etti.
- En golcü oyuncusu 3 golü bulunan Joselu.
- 11 maçla en fazla mağlubiyet alan 2 takımdan biri.Konuk Ekip
- Hakem Andre Marriner yönetiminde çıktığı 36 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.
- Deplasmanda oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- En golcü oyuncusu 12 golü bulunan Sergio Agüero.
- En fazla asist yapan oyuncular: David Silva (8), Kevin De Bruyne (8).
- 18 maçla en fazla galibiyet alan takım.
- 60 golle en fazla gol atan takımı.
- 12 golle en az gol yiyen takımı.Son Karşılaşmalar
- Newcastle United 1, Manchester City 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Newcastle United 5 gol atarken, Manchester City 29 golle karşılık verdi.
- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
- Newcastle United 2 ve Manchester City 8 maçta ilk golü atan taraf oldular.