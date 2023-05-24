Haber Tarihi: 24 Mayıs 2023 12:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 12:58

Netflix şifre paylaşımı cezası, ücreti ne kadar olacak 2023

Netflix Inc., şifre paylaşımı yapan müşterilerine yönelik yeni bir ücretlendirme politikası uygulamaya başladı. ABD ve Kanada'da standart ve premium planını kullanan müşteriler, ayda 8 dolar daha ödeyerek hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecek. Peki, Türkiye'de Netflix şifre paylaşımı cezası, ücreti ne kadar olacak 2023

Netflix şifre paylaşımı cezası, ücreti ne kadar olacak 2023
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Netflix'in şifre paylaşımına getirdiği kısıtlama, ABD abonelerinde kullanıma başlandı. Netflix'in yeni kurallarına göre ABD'li aboneler, evleri dışındaki kullanıcıları Netflix hesaplarından atmak ya da ek bir üyelik için aylık belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.
Netflix hesabı aynı şifreyle kullanılmaya devam edilecekse kişi başı aylık ekstra 7,99 dolar ödemek gerekecek.

Ekstra üye hesaplarının da kendi kısıtlamaları var. Aynı ülkede aktif olmaları gerekiyor, aynı anda yalnızca bir cihazda içerik görüntüleyebiliyor ya da indirebiliyorlar ve ekstra profil oluşturamıyor ya da Çocuk profili olarak giriş yapamıyorlar.

AMERİKADA TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

Netflix bu özelliği ilk olarak Latin Amerika pazarlarında test etmeye başlamış, daha sonra bu yılın başlarında Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya'ya genişletmişti.

Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre yapılan testlerde ilk başlarda bir iptal tepkisi gördüklerini ancak sonrasında kullanıcıların geri döndüğünü belirtiyor. Şirket birinci çeyrekte Wall Street'in 3 milyonluk tahminlerinin altında kalan 1,75 milyonluk net küresel abone artışı bildirmiş ve küresel olarak toplam 232,5 milyon aboneye ulaşmıştı.

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