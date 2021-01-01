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NBA'den Nets ve Kyrie'ye para cezası!

NBA, Brooklyn Nets organizasyonunu ve maç sonrası röportajlara katılmayı "tekrar tekrar reddeden" yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i, medya erişimiyle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 35'er bin dolar para cezasına çarptırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Brooklyn Nets organizasyonunu ve maç sonrası röportajlara katılmayı "tekrar tekrar reddeden" yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i, medya erişimiyle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 35'er bin dolar para cezasına çarptırdı.

Bu, hem Irving hem de Nets organizasyonunun bu konu üzerinde aldığı ikinci para cezası oldu.

Irving'in medya haftasında muhabirlerle konuşmak yerine yazılı bir açıklama yayınlamasının ardından, Aralık ayında normal sezon başlamadan önce her iki taraf da 25'er bin dolarlık para cezaları almıştı.

29 yaşındaki oyuncu, bu cezaya Instagram'da "piyonlar ile konuşmadığını" söyleyerek yanıt vermişti.

NBA kurallarına göre oyuncular, maç sonralarında medya ile röportajlar için müsait olmak durumundalar.


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