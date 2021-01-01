Nash: "Blake Griffin'in Nets siftahı yakın!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Blake Griffin'in yakın zamanda Nets ile ilk maçına çıkmasının beklendiğini söyledi.



ESPN'den Malike Andrews, raporunda Nash'in muhabirlere Griffin'in Brooklyn ile siftahını yapmaya yakın olduğunu belirttiğini aktardı:



"Steve Nash, Blake Griffin'in Brooklyn için ilk maçına çıkmaya yakın olduğunu söyledi ve 'gerçekten çok iyi' göründüğünü ekledi."



Griffin Nets'e birkaç gün önce katılmış, ancak 12 Şubat'tan beri bir NBA maçında oynamadığından ötürü henüz ideal fiziksel durumda olmadığı için, forma giyememişti.



