Napoli'ye Maximin engeli: Acun Ilıcalı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.
Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi.
FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Öte yandan Napoli basınından Area Napoli'nin haberine göre; Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor. Haberde, özellikle Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu ayrılığa karşı çıkmak için kendisini ortaya koyduğuna yer verildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.
Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi.
FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Öte yandan Napoli basınından Area Napoli'nin haberine göre; Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor. Haberde, özellikle Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu ayrılığa karşı çıkmak için kendisini ortaya koyduğuna yer verildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.