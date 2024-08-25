Napoli, McTominay transferini bitiriyor!

Napoli, Scott McTominay'ın transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte detaylar...

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Napoli, McTominay transferini bitiriyor!
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25 Ağustos 2024 16:54
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 16:55
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Scott McTominay'ın yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Napoli'nin Scott McTominay için yaptığı 30 Milyon euro'nun üzerindeki son teklifi kabul etti. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan payın da olduğu vurgulandı.

Oyuncu ile de görüşmelere başlayan İtalyanlar, görüşmelerde son aşamaya geldi. Napoli'nin oyuncuyu kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

MANU'da şu ana dek 254 maça çıkan McTominay, 29 gol ve 8 asist yaptı.

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