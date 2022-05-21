Muzaffer Bilazer: 'Beklediğimiz skor olmadı'

Denizlispor'a 4-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer, ligde normal sezonun son maçında, play-off öncesinde az süre alan oyuncuların son durumunu görmek istediklerini ifade etti.



Bilazer, oyuna kötü başlamadıklarını ve duran toptan yedikleri bir golle oyunun dengesini kaybettiklerini anlatarak, "Ondan sonra da peş peşe gelen gollerle 3-0'lık bir skorla ilk yarıya girdik. Haliyle ondan sonra toparlanmak kolay değildi. İkinci yarı biraz daha takım dengeli oynamaya çalıştı. Ama nihayetinde bugün istediğimiz ve beklediğimiz skor olmadı. Denizlispor'u kutluyorum. Hem ligde kalmasına sevindim hem de bu maçta aldıkları skordan dolayı onları kutluyorum. Bizim için zaten son 3 haftalık periyot tamamen play-off odaklı bir periyot geçmişti. Bütün odağımız şu anda rakip de belli oldu, İstanbulspor'la. Önce Erzurum'da sonra İstanbul'da oynayacağımız maça en iyi, en doğru şekilde hazırlanıp Erzurumspor olarak tekrar Süper Lig'e dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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