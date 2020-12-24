Mustafa Kaplan: 'Pozisyon ürettik ama mağlup olduk'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Sivasspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Maçı kaybedecek bir oyun oynamadıklarını belirten Kaplan, üreten, gol kaçıran ve özellikle ilk yarının sonuna kadar pozisyon vermeden bir maç geçirdiklerini belirtti.



Kaplan, sonuçta 3-1 mağlup olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bundan dolayı tabii üzgünüz. Devreye tam 0-0 girerken bize yakışmayacak şekilde yediğimiz bir gol, ikinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecbur değişikliğe gitmemize sebep oldu. Sonrasında ikinci yarının başlarında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var ama bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Ama biz bugün iyi oynamamıza, iyi pas trafiğini yakalamamıza, çok da pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde Kayserispor ile final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir teknik direktör Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum."



