Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray başkan adayı Mustafa Cengiz ne iş yapar, kaç yaşındadır?

Eski başkan Ünal Aysal'ın da desteği alan Cengiz, "Sürekli ve kalıcı başarılar için başkanlığa adayım" dedi. Cengiz'e bir destek de eski başkan Ünal Aysal'dan geldi. Aysal, "Mustafa Cengiz'i destekliyorum ve seçilmesi durumda Basketbol şubesine sponsor olacağım" dedi.1949 Gaziantep doğumlu olan Mustafa Cengiz ilk ve ortaöğretimini Nizip'te, Lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Ankara siyasal bilgiler fakultesini bitirdi.Tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.İktisadi hayata belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamudan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği ortadoğuda yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.Petrol Sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır.Galatasaray Spor Kulübü, Mülkiyeliler Birliği, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, İTO, Büyük Kulüp, Tüyak (Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı) üyesidir.İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Mustafa Cengiz evli ve bir çocuk sahibidir.Mustafa Cengiz, 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıklamıştır.Galatasaray altyapısının başındaki isim Emrah Bayraktar geçici teknik direktör olacak. Galatasaray'ın geçici teknik direktörü Emrah Bayraktar kimdir? Kariyerine sarı-kırmızılı camiada başlayan Bayraktar, 2003 senesinde altyapıda göreve getirildi. Bayraktar göreve geldiğinde A takım teknik direktörü Fatih Terim'di. Galatasaray tarihinin en iyi jenerasyonu olarak gösterilen 87-88 doğumlu oyuncu grubuyla çalışan Bayraktar, o dönemki adıyla PAF Ligi'nde üç sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Son senesinde teknik direktör Eric Gerets'in teknik ekibine katıldı ve rakip takımların analizden sorumlu oldu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, önce Gaziantep BB'de, ardından da Orduspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. O dönem bir yandan da UEFA Antrenör Eğitmenliği eğitimine devam eden Bayraktar, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gelişim Merkezi'nde çalışmaya başladı. Federasyon bünyesinde bir sezon Gençlik Geliştirme Direktörü unvanıyla çalıştı. Oradan ayrıldıktan sonra Siirtspor'da teknik direktörlük yaptı ve hemen ardından TFF'ye dönerek, bu sefere Antrenör Eğitimi Direktörü olarak görev aldı. Bu görevlerin ardından Beşiktaş macerasına başlayan Bayraktar, yaklaşık beş sezon boyunca siyah-beyazlı kulübün altyapı direktörü olarak çalıştı.Galatasaray'ın son 6 teknik direktörü takımın başında 1 yıl kalamadı.Tudor'un görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Igor Tudor ile ilişkimizi sonlandırdık. Aldığımızı karar bu. Galatasaray Kulübü olarak da olağnüstü seçim kararı aldık. Bunun Galatsaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Göztepe maçında takımın başında kimin olacağını düşüneceğiz. Bu kararlar, Galatasaray'ın menfaatleri için alındı. Bu kararı aldık ama arkasından yeni teknik direktör kararı peş peşe alınacak kararlar değil. Önümüzde süreç var.Aldığımız kararlar şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzü hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi.