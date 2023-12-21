Muslera Fenerbahçe derbi maçında oynayacak mı? 2023

Süper Lig'e hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından ara verilmesiyle birlikte 16. hafta yerine 17. haftadan devam edileceği açıklandı. Böylelikle takımların cezalı futbolcularının da cezalarını çekeceği maçlar değişti.



MUSLERA FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?



Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek.



Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için zorlu rakipleri karşısında cezalarını çekecek.



SAMET AKAYDİN KAYSERİ'DE CEZALI



Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Samet Akaydin ise Kadıköy'de oynanacak müsabaka yerine Kayserispor deplasmanında sarı kart cezasını tamamlayacak.



ALI SOWE HATAY MAÇINDA YOK



Öte yandan olaylı karşılaşmada ikinci sarı kartların ardından oyundan atılan Ankaragücü forması giyen Ali Sowe, cezasını Alanyaspor yerine Hatay karşısında; Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun cezası ise Beşiktaş mücadelesinin 10 Ocak 2024'e ertelenmesiyle Pendikspor önünde geçerli olacak.



ANTALYAPSOR SİVAS MAÇINDA BUKSA'DAN MAHRUM



Antalyaspor'da forvet Adam Buksa, Pendikspor yerine Kasımpaşa karşısında; ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Başakşehir FK'nın savunma oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçının ertelenmesiyle cezasını Sivasspor önünde tamamlayacak.



Ayıca Antalyaspor'da direkt kırmızı kartla oyundan atılan Erdal Rakip ise cezasını deplasmandaki Pendikspor maçının yerine iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla çekmeye başlayacak.



CEZALI FUTBOLCULAR



Süper Lig'de 16. hafta yerine 17. haftada cezalarını çekmeye başlayacak oyuncular şöyle:



Fernando Muslera - Sarı kart



Samet Akaydin - Sarı kart



Güven Yalçın - Sarı kart



Otabek Shukurov - Sarı kart



Federico Ceccherini - Sarı kart



Adam Buksa - Sarı kart



Ali Sowe - Kırmızı kart



Emirhan Topçu - Kırmızı kart



Erdal Rakip - Kırmızı kart



Jerome Opoku - Kırmızı kart

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