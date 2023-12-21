Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 12:33 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 12:33

Muslera Fenerbahçe derbi maçında oynayacak mı? 2023

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek. Peki Muslera derbide oynayacak mı, Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Muslera Fenerbahçe derbi maçında oynayacak mı? 2023
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Süper Lig'e hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından ara verilmesiyle birlikte 16. hafta yerine 17. haftadan devam edileceği açıklandı. Böylelikle takımların cezalı futbolcularının da cezalarını çekeceği maçlar değişti.

MUSLERA FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için zorlu rakipleri karşısında cezalarını çekecek.

SAMET AKAYDİN KAYSERİ'DE CEZALI

Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Samet Akaydin ise Kadıköy'de oynanacak müsabaka yerine Kayserispor deplasmanında sarı kart cezasını tamamlayacak.

ALI SOWE HATAY MAÇINDA YOK

Öte yandan olaylı karşılaşmada ikinci sarı kartların ardından oyundan atılan Ankaragücü forması giyen Ali Sowe, cezasını Alanyaspor yerine Hatay karşısında; Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun cezası ise Beşiktaş mücadelesinin 10 Ocak 2024'e ertelenmesiyle Pendikspor önünde geçerli olacak.

ANTALYAPSOR SİVAS MAÇINDA BUKSA'DAN MAHRUM

Antalyaspor'da forvet Adam Buksa, Pendikspor yerine Kasımpaşa karşısında; ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Başakşehir FK'nın savunma oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçının ertelenmesiyle cezasını Sivasspor önünde tamamlayacak.

Ayıca Antalyaspor'da direkt kırmızı kartla oyundan atılan Erdal Rakip ise cezasını deplasmandaki Pendikspor maçının yerine iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla çekmeye başlayacak.

CEZALI FUTBOLCULAR

Süper Lig'de 16. hafta yerine 17. haftada cezalarını çekmeye başlayacak oyuncular şöyle:

Fernando Muslera - Sarı kart

Samet Akaydin - Sarı kart

Güven Yalçın - Sarı kart

Otabek Shukurov - Sarı kart

Federico Ceccherini - Sarı kart

Adam Buksa - Sarı kart

Ali Sowe - Kırmızı kart

Emirhan Topçu - Kırmızı kart

Erdal Rakip - Kırmızı kart

Jerome Opoku - Kırmızı kart
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