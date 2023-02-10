Muslera: "Bu ne yüce bir ülke"

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle Nef Stadyumu'na gelerek yardım çalışmalarına destek oldu. Kulüp televizyonuna da açıklamalar yaptı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera: 'Bu ne yüce bir ülke'
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10 Şubat 2023 14:47
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Galatasaray Kulübü, bölgeye yardımlarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, Nef Stadyumu'na gelerek yardım çalışmalarına destek oldu.

Muslera, yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Felaketin ardından ne yüce bir ülke ki hemen aksiyon alarak yardım faaliyetlerini organize etti. Ülkemde böyle bir felaket yaşamamıştım. Buradaki gönüllüler inanılmaz gayretle çalışıyorlar. Yakından görmek istedim. Türk insanının organizasyonunun benzersiz olduğuna bir kez daha tanık oldum. Müthiş etkileyici görüntüler. Burada yapılan iş harika" diye konuştu.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan Lucas Torreira da stadyuma gelerek çalışmalara yardım etti.

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