Haber Tarihi: 20 Temmuz 2023 10:50 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 10:50

Mühendislikte 300 bin barajı var mı? 2023 mühendislik barajı olmayan bölümler

2023 YKS başarı sıralama şartı olan bölümler | Üniversite sınavında baraj puan uygulaması kaldırıldı. Adaylar ise hangi bölümler için başarı sıralaması şartı olduğunu araştırıyor. Peki, YKS 2023 başarı sıralaması her bölüm için geçerli mi?

Mühendislikte 300 bin barajı var mı? 2023 mühendislik barajı olmayan bölümler
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YKS 2023 hazırlıkları büyük bir yoğunlukla devam ediyor. YKS 2023 ile ilgili bana en sık gelen soruları sizler için yanıtladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
 

2023 YKS'de tercih yapmak için baraj puanı var mı?

Hayır, 2022 yılında baraj puan uygulaması kaldırıldı. TYT ve AYT puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecek.

TYT Puanının Hesaplanması İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?

TYT puanınızla ön lisans (2 Yıllık programları) tercih edebilirsiniz. TYT puanınızın hesaplanması için TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmak gerekmektedir.

YKS Say, Ea, Sözel ve Dil Puanının Hesaplanması İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?

4 yıllık bir üniversite tercih edebilmek için adayın YKS Say, Ea, Sözel veya Dil Puanının hesaplanması gerekir.

YKS Sayısal Puanın hesaplanması için


TYT'de TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmak

AYT'de Matematik veya Fen Bilimleri testinden en az 0,5 net yapmak gerekir.

YKS Eşit Ağırlık Puanının hesaplanması için

TYT'de TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmak

AYT'de Matematik veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinden az 0,5 net yapmak gerekir.

YKS Sözel Puanın hesaplanması için

TYT'de TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmak

AYT'de Sosyal Bilimler-2 Testi veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinden az 0,5 net yapmak gerekir.

YKS Dil Puanının hesaplanması için

TYT'de TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmak

YDT'de az 0,5 net yapmak gerekir.

YKS'de Hangi Bölümlere Başvurmak İçin Başarı Sırası Şartı Vardır?

YKS'de hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerini tercih edebilmek için başarı sırası barajına eşit ya da yukarıda bir sıralamaya sahip olmanız gerekmektedir.

Hukuk için 100 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin, öğretmenlik 300 bin, eczacılık 100 bin, diş hekimliği için ise 80 bin başarı sırası şartı bulunmaktadır.

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