Mühendislikte 300 bin barajı var mı? 2023 mühendislik barajı olmayan bölümler

YKS 2023 hazırlıkları büyük bir yoğunlukla devam ediyor. YKS 2023 ile ilgili bana en sık gelen soruları sizler için yanıtladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.Hayır, 2022 yılında baraj puan uygulaması kaldırıldı. TYT ve AYT puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecek.TYT puanınızla ön lisans (2 Yıllık programları) tercih edebilirsiniz. TYT puanınızın hesaplanması için TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmak gerekmektedir.4 yıllık bir üniversite tercih edebilmek için adayın YKS Say, Ea, Sözel veya Dil Puanının hesaplanması gerekir.TYT'de TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmakAYT'de Matematik veya Fen Bilimleri testinden en az 0,5 net yapmak gerekir.TYT'de TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmakAYT'de Matematik veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinden az 0,5 net yapmak gerekir.TYT'de TYT Türkçe veya TYT Matematik testinden en az 0,5 net yapmakAYT'de Sosyal Bilimler-2 Testi veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinden az 0,5 net yapmak gerekir.YKS Dil Puanının hesaplanması içinYKS'de hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerini tercih edebilmek için başarı sırası barajına eşit ya da yukarıda bir sıralamaya sahip olmanız gerekmektedir.Hukuk için 100 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin, öğretmenlik 300 bin, eczacılık 100 bin, diş hekimliği için ise 80 bin başarı sırası şartı bulunmaktadır.