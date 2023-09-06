Haber Tarihi: 06 Eylül 2023 16:12 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 16:12

Muhammed Yakut yakalandı mı? Muhammed Yakut kimdir?

Muhammed Yakut yakalandı mı? Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen Muhammed Yakut, İspanya'nin Santander şehrinde yakalandı. Peki, Muhammed Yakut kimdir?

Muhammed Yakut yakalandı mı? Muhammed Yakut kimdir?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık, Yakut hakkında uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne talep yazısı göndermişti. Bakanlığın uygun bulduğu talep, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na gönderilmişti. Interpol'ün Genel Sekreterliği'nce de uygun görülen talep üzerine şüpheli Muhammed Yakut hakkında 25 Mayıs 2023'te kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Muhammed Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol Birimleriyle iletişime geçilmişti. İspanya'da yakalandığı öğrenilen Muhammed Yakut hakkında savcılığın, iade talepnamesi hazırladığı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Muhammed Yakut'a bilgi, belge aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı. Tanrıyar'ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedilmişti.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, Diyarbakırlı iş insanı. 11 Nisan 2023'ten itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile öne sürdüğü iddialarla tanınmaktadır. Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını söyledi.

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