Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Ser programı yeni sezonuna dair araştırmalar hız kazandı. İlk bölümü 18 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanan Müge Anlı programı 15 sezondur ekranlara geliyor. 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapan program yeni sezonunda izleyicisiyle buluşacak. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak? İşte detaylar...Müge Anı ile Tatlı Sert programı 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaptı. Programın yenş sezonuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl da yeni sezonun ağustos sonu eylül başı olması bekleniyor.Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.Müge Anlı 1973 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans eğitimini de Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk bölümünde yapmıştır.İlk olarak magazin programı sunucusu olarak televizyon dünyasına adım atan Müge Anlı Dobra Dobra programı sunuculuğu yapmıştır. Atv de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlamıştır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını 12 yıldır devam ettiriyor. Başarılı sunucu yeni sezonda da ATV ekranlarında karşımızda olacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve sunucusu Müge Anlı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz.