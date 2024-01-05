Müge Anlı hamile mi? Son dakika 2023-2024

Gündüz kuşağının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyenleri ekran başına çekmeye devam ediyor. Programın başarılı sunucusu Müge Anlı, sadece meslek hayatındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda özel yaşantısıyla da merak konusu olmayı sürdürüyor.

Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gerçekleştirdiği düğünle gündeme gelen Müge Anlı'nın özel hayatı, hayranları tarafından sık sık araştırılıyor. Anlı'nın ilk eşi Burhan Akdağ ile yaptığı iki evlilik ve bu birliktelikten sahip olduğu Lidya isimli kızıyla ilgili bilgiler, geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

Müge Anlı'nın kızı olan Lidya Müge Akdağ annesine çok benziyor! Müge Anlı ve Burhan Akdağ 1993 yılında evlendi. Çiftin, 2002 senesinde kızıları Lidya doğdu. Müge Anlı'nın kızı Lidya 21 yaşında. Sizce kardeş istiyor mu?

Başarılı sunucu Müge Anlı, 25 Haziran 2022 tarihinde gözlerden özellikle basından uzak bir şekilde nikah masasına oturdu. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Anlı, törene yalnızca yakın çevresini çağırdı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğünün tek bir kare ise basına yansımadı.



