Haber Tarihi: 31 Ekim 2023 11:58 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 11:58

Motorine indirim var mı? 31 Ekim son dakika mazota indirim

Akaryakıt fiyatları Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlere doğrudan bağlantılı. Bölgesel veya küresel yaşanan gelişmeler Brent Petrol fiyatlarının yön değiştirmesinde etkili oluyor. Peki Motorin-Benzin ve LPG'ye herhangi bir zam veya indirim gelecek mi?

Motorine indirim var mı? 31 Ekim son dakika mazota indirim
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Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Brent Petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarının değişmesinde en önemli rolü oynuyor. Küresel ve bölgesel gelişmeler Brent Petrol fiyatlarında değişimin yaşanmasına neden oluyor. Peki Benzin-Motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? 
MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ? SON DAKİKA MAZOTA İNDİRİM
Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesinden itibaren 1,57 TL'lik indirim beklendiğini bildirdi. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL'ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 35,07 TL
Motorin: 39,56 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

Ankara

Benzin: 35,68 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL


İzmir

Benzin: 35,78 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

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