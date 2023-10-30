Motorine indirim gelecek mi? Son dakika mazota indirim

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Brent Petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarının değişmesinde en önemli rolü oynuyor. Küresel ve bölgesel gelişmeler Brent Petrol fiyatlarında değişimin yaşanmasına neden oluyor. Peki Benzin-Motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı?Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesinden itibaren 1,57 TL'lik indirim beklendiğini bildirdi. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL'ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.Benzin: 35,07 TLMotorin: 39,56 TLLPG (Otogaz): 18,61 TLBenzin: 35,68 TLMotorin: 40,15 TLLPG (Otogaz): 18,58 TLBenzin: 35,78 TLMotorin: 40,30 TLLPG (Otogaz): 18,23 TL