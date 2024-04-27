Motorin ve benzine zam-indirim var mı? 27 Nisan 2024

Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Bezine indirim olacak mı, var mı ? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, benzin, motorin fiyatları.

Motorine 25 Nisan Perşembe saat 00.00 itibariyle 1 lira 17 kuruş indirim uygulandı.

Şu an için benzin indirimine dair bir bilgi bulunmuyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43 lira 49 kuruş

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 40 lira 93 kuruş

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22 lira 47 kuruş

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43 lira 58 kuruş

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 41 lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22 lira 47 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı 44 lira 42 kuruş

Ankara'da motorin litre fiyatı 41 lira 88 kuruş

Ankara'da LPG litre fiyatı: 22 lira 37 kuruş

İzmir'de benzin litre fiyatı 44 lira 68 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş

İzmir'de LPG litre fiyatı: 22 lira 01 kuruş