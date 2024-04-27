Haber Tarihi: 27 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 13:24

Motorin ve benzine zam-indirim var mı? 27 Nisan 2024

Güncel motorin fiyatı gelen indirimin ardından merak ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkilerken, motorine indirim haberi araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Gece 00.00 itibariyle pompaya yansıyan indirim benzine indirim beklentisini de doğurdu. Peki, Motorine ne kadar indirim geldi, benzine indirim var mı? İşte 27 Nisan 2024 güncel motorin fiyatı ve akaryakıt fiyatlarında son durum…

Motorin ve benzine zam-indirim var mı? 27 Nisan 2024
Abone Ol
Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Bezine indirim olacak mı, var mı ? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, benzin, motorin fiyatları.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Motorine 25 Nisan Perşembe saat 00.00 itibariyle 1 lira 17 kuruş indirim uygulandı.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Şu an için benzin indirimine dair bir bilgi bulunmuyor.

27 NİSAN 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43 lira 49 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 40 lira 93 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22 lira 47 kuruş
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43 lira 58 kuruş
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 41 lira
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22 lira 47 kuruş

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 44 lira 42 kuruş
Ankara'da motorin litre fiyatı 41 lira 88 kuruş
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22 lira 37 kuruş

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 44 lira 68 kuruş
İzmir'de motorin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22 lira 01 kuruş
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de derbi öncesi gözler Dusan Tadic'te! Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi öncesi gözler Dusan Tadic'te!
Dursun Özbek'ten Erden Timur için flaş açıklama! Galatasaray Dursun Özbek'ten Erden Timur için flaş açıklama!
Serdar Topraktepe: 'Taraftarımız için oynayacağız' Beşiktaş Serdar Topraktepe: "Taraftarımız için oynayacağız"
Beşiktaş'ın derbideki umudu Mert Günok Beşiktaş Beşiktaş'ın derbideki umudu Mert Günok
WhatsApp neden yeşil oldu? iphone WhatsApp yeşil rengi değiştirme nasıl yapılır? Gündem WhatsApp neden yeşil oldu? iphone WhatsApp yeşil rengi değiştirme nasıl yapılır?
İsmail Kartal: 'Hesapları unutun!' Fenerbahçe İsmail Kartal: "Hesapları unutun!"
Uğur Dündar: 'Fenerbahçe kumpasa maruz kaldı' Fenerbahçe Uğur Dündar: "Fenerbahçe kumpasa maruz kaldı"
Ali Koç: 'Kalbimize altın harflerle kazındınız' Fenerbahçe Ali Koç: "Kalbimize altın harflerle kazındınız"
Burak Kızılhan'dan derbi için açıklama! Fenerbahçe Burak Kızılhan'dan derbi için açıklama!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yunus Akgün'ün takımı Premier Lig'e yükseldi!
2
Arda tarihe geçti, Real Madrid kazandı!
3
Fenerbahçe, Divan Kurulu Başkanı'nı seçiyor
4
Serdar Aziz'den flaş paylaşım!
5
Liverpool yeni teknik direktörünü buldu!
6
CANLI: Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
7
Ancelotti: "Arda Güler kalacak"

SON HABERLER

yukarı ok