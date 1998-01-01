Morant: "Keşke Jordan'a ve Kobe'ye karşı oynayabilseydim"

ESPN'in "The Last Dance" belgeselini seyreden Memphis Grizzlies çaylağı Ja Morant, Michael Jordan ve Kobe Bryant'a karşı geçmişte oynayabilmiş olmayı dilediğini söyledi.



Morant, Jordan 1998'de altıncı NBA şampiyonluğunu kazanmasından kısa bir süre sonraya kadar, henüz doğmamıştı.



Yine de, Morant ve Trae Young gibi diğer gençler, belgesel sırasında Jordan ve Bulls hakkında daha fazla bilgi edinme konusunda büyük heyecan duyduklarını dile getirmişlerdi.



"Bu aralar gerçekten kilitlenip izlediğim bir şey. Çünkü çok fazla Michael Jordan izleyememiştim. Tabii bir sürü özetlerini izliyordum. Nasıl bir insan ve oyuncu olduğunu şimdi görebiliyorum. Kesinlikle izlenmesi gereken bir şey, herkesin çok sevdiğini düşünüyorum. Keşke o zamanlar oynayabilseymişim. Jordan ve Kobe'ye karşı oynamayı isterdim."



Morant, ayrıca Jordan'ın Detroit "Bad Boys" Pistons kadrosuna karşı vücudunu ve oyununu geliştirmesi zihniyetine kendisinin de sahip olduğunu ekledi:



"Kolejdeki ilk yılımda da aslında bende o mentalite vardı. March Madness'ta elendiğimizde, sonraki gün Murray'ye dönünce, spor salonunda ve ağırlık odasında ben de aynı şeyi yapıyordum."



