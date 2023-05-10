Monaco tarihinde ilk kez Final-Four'da

THY Euroleague play-off 5. maçında Monaco, sahasında Maccabi Tel Aviv'i 97-86 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve tarihinde ilk kez Final four'a adını yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Monaco tarihinde ilk kez Final-Four'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 23:21
THY Euroleague play-off 5. maçında Monaco, sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmayı Monaco 97-86 kazanarak seride 3-2 öne geçti ve Final four'a adını yazdırmayı başardı.

Euroleague'de Final four'a kalan diğer iki takım Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos ile Zalgiris Kaunas'ı eleyen Barcelona olmuştu. Play-off turudan Final foura yükselecek son takımı Real Madrid - Partizan eşleşmesinin 5. maçı belirleyecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery