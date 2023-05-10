Monaco tarihinde ilk kez Final-Four'da

THY Euroleague play-off 5. maçında Monaco, sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.
Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmayı Monaco 97-86 kazanarak seride 3-2 öne geçti ve Final four'a adını yazdırmayı başardı.
Euroleague'de Final four'a kalan diğer iki takım Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos ile Zalgiris Kaunas'ı eleyen Barcelona olmuştu. Play-off turudan Final foura yükselecek son takımı Real Madrid - Partizan eşleşmesinin 5. maçı belirleyecek.
Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmayı Monaco 97-86 kazanarak seride 3-2 öne geçti ve Final four'a adını yazdırmayı başardı.
Euroleague'de Final four'a kalan diğer iki takım Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos ile Zalgiris Kaunas'ı eleyen Barcelona olmuştu. Play-off turudan Final foura yükselecek son takımı Real Madrid - Partizan eşleşmesinin 5. maçı belirleyecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ