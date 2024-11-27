Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monaco - Benfica maçı Tabii canlı izle şifresiz

Monaco - Benfica karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Benfica'yı ağırlayacak olan Monaco, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Monaco - Benfica maçı canlı izleme detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Benfica ile karşılaşacak. Monaco - Benfica maçı TSİ 23:00'da başlayacak.

20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)