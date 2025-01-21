Haber Tarihi: 21 Ocak 2025 18:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 18:50

Milli Yas (Ulusal Yas) nedir, ne zaman ilan edilir? 2025

Son Dakika Haberi! Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Peki, Milli Yas (Ulusal Yas) nedir, ne zaman ilan edilir? Milli Yas ilan edilen durumlar

Milli Yas (Ulusal Yas) nedir, ne zaman ilan edilir? 2025
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Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.Türkiye'de milli yas ilan prosedürü, Türk Bayrağı Kanunu ve bu kanuna bağlı tüzük tarafından belirleniyor. İlgili yasa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yılı olan 10 Kasım günleri haricinde Türk bayrağının yarıya çekileceği halleri belirleme yetkisini Başbakanlığa veriyor.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR?

Milli yas ilan edildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir:

Ülkenin bayrakları yarıya indirilir.

Resmi törenler iptal edilir.

Bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir.

Kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılabilir.
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