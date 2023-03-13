Milli tenisçi Cem İlkel, İsviçre'de ikinci oldu

Cem İlkel, Lugano Challenger Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Cem İlkel, İsviçre'de ikinci oldu
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13 Mart 2023 00:03
Milli tenisçi Cem İlkel, İsviçre'de düzenlenen Lugano Challenger Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, finalde Fin Otto Virtanen ile karşılaştı.

Rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, elemelerden geldiği turnuvayı ikinci tamamladı.

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