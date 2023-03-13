Milli tenisçi Cem İlkel, İsviçre'de ikinci oldu

Milli tenisçi Cem İlkel, İsviçre'de düzenlenen Lugano Challenger Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, finalde Fin Otto Virtanen ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, elemelerden geldiği turnuvayı ikinci tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, finalde Fin Otto Virtanen ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, elemelerden geldiği turnuvayı ikinci tamamladı.
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