Milli tekvandocular, Çin'de tatamiye çıkacak

Çin'de düzenlenecek Grand Slam Şampiyonları Serisi'nde 3 milli tekvandocu, Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Grand Slam Şampiyonları Serisi, "2022" adıyla 2-3 Nisan tarihlerinde Wuxi kentinde gerçekleştirilecek.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber doğrudan yer alırken, 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, ilk olarak elemeleri geçmek için mücadele edecek.



Organizasyon öncesinde 30-31 Mart'ta eleme müsabakaları yapılacak.



Grand Slam Şampiyonları Serisi, statü doğrultusunda her olimpik sıklette 1 sporcuya doğrudan olimpiyat oyunları kotası veriyor.



Kendi içinde puanlama sistemi olan organizasyonda kota alan sporcular aralık ayında yapılacak 2023 Grand Slam Şampiyonları Serisi müsabakaları sonrası belli olacak.





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