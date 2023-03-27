Milli tekvandocular, Çin'de tatamiye çıkacak

Çin'de düzenlenecek Grand Slam Şampiyonları Serisi'nde 3 milli tekvandocu, Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Grand Slam Şampiyonları Serisi, "2022" adıyla 2-3 Nisan tarihlerinde Wuxi kentinde gerçekleştirilecek.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber doğrudan yer alırken, 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, ilk olarak elemeleri geçmek için mücadele edecek.
Organizasyon öncesinde 30-31 Mart'ta eleme müsabakaları yapılacak.
Grand Slam Şampiyonları Serisi, statü doğrultusunda her olimpik sıklette 1 sporcuya doğrudan olimpiyat oyunları kotası veriyor.
Kendi içinde puanlama sistemi olan organizasyonda kota alan sporcular aralık ayında yapılacak 2023 Grand Slam Şampiyonları Serisi müsabakaları sonrası belli olacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Grand Slam Şampiyonları Serisi, "2022" adıyla 2-3 Nisan tarihlerinde Wuxi kentinde gerçekleştirilecek.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber doğrudan yer alırken, 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, ilk olarak elemeleri geçmek için mücadele edecek.
Organizasyon öncesinde 30-31 Mart'ta eleme müsabakaları yapılacak.
Grand Slam Şampiyonları Serisi, statü doğrultusunda her olimpik sıklette 1 sporcuya doğrudan olimpiyat oyunları kotası veriyor.
Kendi içinde puanlama sistemi olan organizasyonda kota alan sporcular aralık ayında yapılacak 2023 Grand Slam Şampiyonları Serisi müsabakaları sonrası belli olacak.
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