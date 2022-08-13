Milli sporcu Merve Tuncel'den bronz madalya!

Milli sporcu Merve Tuncel, İtalya'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda 800 metre serbest stilde Türkiye'yi temsil eden Merve Tuncel, 8.24.33'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.



Açıklamada, Merve Tuncel'in ayrıca kadınlar uzun kulvarda madalya alan ilk Türk sporcu olduğu kaydedildi.





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