Haber Tarihi: 18 Aralık 2024 19:39 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 19:39

Milli Piyango bileti fiyatları ne kadar 2025 - Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

2025 Yılbaşı Milli Piyango bileti fiyatlarının ne kadar olduğu açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025'te yapılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 600 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanma hayali kuranlar Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesini araştırıyor. Şans oyunuseverler için "Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair detaylar...

Milli Piyango bileti fiyatları ne kadar 2025 - Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
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Milli Piyango biletlerinin ne kadar olduğu, yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan duyuru sonrasında, 31 Aralık 2025 yılbaşı çekilişi öncesinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2025

600 milyon TL'lik büyük ödülün hayalini kuranlar için Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Çeyrek biletler 120 TL'den satışa sunulurken, yarım bilet almak isteyenler 240 TL ödeyerek şanslarını ikiye katlayabilir. Tam bilet ise 480 TL fiyatla satışa sunularak, büyük ödüle doğrudan ulaşma fırsatı sunuyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.
2025 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

600 milyon TL'lik büyük ödülün hayalini kuranlar için Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Çeyrek biletler 120 TL'den satışa sunulurken, yarım bilet almak isteyenler 240 TL ödeyerek şanslarını ikiye katlayabilir. Tam bilet ise 480 TL fiyatla satışa sunularak, büyük ödüle doğrudan ulaşma fırsatı sunuyor.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.


Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.

 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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