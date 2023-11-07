Milan PSG maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Milan PSG ile karşı karşıya geliyor. Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan PSG maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan PSG 3-0 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter