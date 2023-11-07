Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 17:52 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 17:52

Milan PSG maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

Milan PSG maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Milan PSG maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunun dördüncü maçında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Milan PSG maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milan PSG maçı canlı izleme detayları

Milan PSG maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Milan PSG ile karşı karşıya geliyor. Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan PSG maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
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MILAN - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MILAN - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan PSG 3-0 galip ayrılmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter

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