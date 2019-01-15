MİLAN'A FFP TEHLİKESİ

REAL MADRİD DE İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Gattuso'nun satışına veto verdiği Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgili Milan, son kararını verdi.Buna göre İtalyan devi, Hakan'ı satışına kararlı olunduğunu ve yerine monte edelecek ismin Hakan'ı aratmayacağının garantisini Gattuso'ya verdi.İtalyan medyasında yer alan habere göre kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileri 22 milyon euro karşılığında Milli futbolcumuzu Alman temsilcisine satmak için onayı verirken, yerine Genoa'nın golcü futbolcusu Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmayı planlıyor.Öte yandan UEFA'nın FFP kuralığna uymadığı gerekçesiyle 12 milyonluk açığı bulunan Milan'ın henüz satış yapamamasından dolayı kadrosuna futbolcu katamadığı da haberin detaylarında aktarıldı.Hakan'ın satışının ardından gelecek parayla Piatek'i almayı hedefleyen Milan'ın transferdeki en büyük rakibinin Real Madrid olduğu belirtildi. Basına yer alan habere göre bu sezon Ronaldo'nun ayrılışının ardından gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan İspanyol devi, golcü boşluğunu Piatek ile doldurmayı planlıyor.