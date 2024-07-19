Mikautadze'nin yeni takımı Lyon!

Gürcistan formasıyla EURO 2024'te dikkat çeken Georges Mikautadze, 18 milyon euro bonservis karşılığında Lyon'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mikautadze'nin yeni takımı Lyon!
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19 Temmuz 2024 00:40
EURO 2024'te Gürcistan formasıyla iyi bir performans ortaya koyan ve dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu Georges Mikautadze'nin yeni takımı belli oldu.

Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Georges Mikautadze'yi kadrosuna dahil etti.

Yapılan açıklamada, Metz'e 18 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği ve bir sonraki satıştan elde edilecek karın Metz'e ödeneceği belirtildi.

Gürcü yıldız, Lyon ile 2028 yılına dek sözleşme imzaladı.

SEZON RAKAMLARI

Ligue 1'de geride bıraktığımız sezon 20 maça çıkan Gürcü golcü, 13 gol 4 asistlik performans sergiledi. Mikautadze, EURO 2024'te ise 4 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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