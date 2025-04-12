Miguel Crespo: 'Galibiyeti hak ettik'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Başakşehir forması giyen Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu:



"Öncelikle performansımdan dolayı mutluyum. Takım olarak iyi bir performans gösterdik. Galibiyeti hak ettik. Buraya 3 puan için gelmiştik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz Avrupa ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu maçlar her zaman dengeli oluyor. Detaylar kazandırıyor böyle maçları. Savunmada iyi işler yaptık ve fırsatlar bulduk. Golden sonra oyunun kontrolünü alabiliyorsunuz daha çok. Bunları söylemek istiyorum."



Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Ousseynou Ba, şunları söyledi:



SİHİRLİ BİR GECE OLDU



"Sihirli bir gece oldu. Burada galip gelmek kolay değil. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. İki galibiyet bize öz güven vermişti. Bundan sonra önümüze bakacağız."