Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 13:04 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 13:04

Metin Uca neden öldü? Metin Uca kimdir, nereli?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara acı haberi duyurdu. Baykara sosyal medya hesabından "Metin Uca'mızı kaybettik kalbimiz acıyor." paylaşımını yaptı. Vefat haberi ardından Metin Uca'nın kariyeri ve hayatı merak edildi. Peki, Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı?

Metin Uca neden öldü? Metin Uca kimdir, nereli?
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara acı haberi duyurdu. Baykara sosyal medya hesabından "Metin Uca'mızı kaybettik kalbimiz acıyor." paylaşımını yaptı. Vefat haberi ardından Metin Uca'nın kariyeri ve hayatı merak edildi. Peki, Metin Uca kimdir, evli mi? Metin Uca öldü mü, neden öldü?
METİN UCA NEDEN ÖLDÜ?
Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın entübe edildiği açıklanmıştı.


METİN UCA KİMDİR, EVLİ Mİ?
Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.


 

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