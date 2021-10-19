Messi, PSG'yi galibiyete taşıdı!

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde PSG, Messi'nin 2 gol attığı maçta RB Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Messi, PSG'yi galibiyete taşıdı!
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19 Ekim 2021 23:57
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 3. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, evinde RB Leipzig ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG geriden gelerek 3-2 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Mbappe ile ikincisi penaltıdan olmak üzere 67. ve 74. dakikalarda Messi'den geldi. RB Leipzig'in gollerini ise 28. dakikada Silva ile 57. dakikada Mukiele kaydetti. Öte yandan Kylian Mbappe, 90+4. dakikada kazandıkları penaltıyı üstten auta gönderdi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Parc des Princes'te oynadığı 7 Şampiyonlar Ligi maçında 7 gol katkısı yaptı. (6 gol 1 asist). 

Bu sonucun ardından PSG 2 galibiyet ve 1 beraberlikle grupta 7 puana yükselerek liderlik koltuğunda yer aldı. RB Leipzig ise 3 maç sonunda puanla tanışamadı.

PSG ile RB Leipzig, grubun 4. haftasında 3 Kasım tarihinde Almanya'da karşı karşıya gelecek.


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