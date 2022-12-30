Mert Günok kaleye duvar ördü

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş kalesini devralan Mert Günok, başarılı performansını Adana Demirspor maçında da sürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mert Günok kaleye duvar ördü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2022 09:44
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte kaleyi Ersin Destanoğlu'dan alan Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında özellikle ilk devrede önemli kurtarışlara imzasını attı.

Bu sezon ligdeki 4. karşılaşmasına çıkan tecrübeli file bekçisi, Ndiaye'nin kafa vuruşunda gole izin vermedi. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Fredrik Gulbrandsen'in ceza sahasında yakın mesafeden vuruşunda Mert yine başarılıydı.

56'da Gulbrandsen'in vuruşunda ise Mert çaresiz kalsa da tecrübeli oyuncu zor olanı yapıp, topu auta yolladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ