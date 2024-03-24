Merkezefendi nefes aldı, Çağdaş Bodrum ateşte

Ligdeki ilk yılını geçiren Bodrum ekibi, Warren ile son saniyelerde üst üste iki kez maçı uzatmaya taşıma fırsatını kaçırdığı mücadeleyi kaybedip üst üste 4'üncü yenilgisini aldı.



Ligde 3 haftalık mağlubiyet serisine son veren Denizli ekibi Merkezefendi 24 maçta 8 galibiyete ulaşırken, Çağdaş Bodrum ise rakibinin yerine 7 galibiyetle düşme potasına girdi.



Merkezefendi yarışta Çağdaş Bodrum'u evinde ağırlama avantajına da sahip olacak. Türkiye Basketbol Ligi'nden beri 4 sezondur takımı yöneten Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, Telekom galibiyetinin ardından, "Her maç final havasında geçiyor, artık son 6 haftaya giriyoruz. 6 tane daha daha finalimiz var. Bu şehirde bu basketbol takımını yaşatmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Takım da Telekom önünde çok iyi mücadele etti. Çok değişkenlikler yaşıyoruz. Çok oyuncumuz ayrıldı, devamlı yeni bir düzene geçiyoruz. Son iki haftadır bu düzenle oynuyorduk, bugün de meyvesini aldık. İnşallah üstüne koyarak devam ederiz" açıklamasını yaptı.





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