Haber Tarihi: 27 Haziran 2024 14:05 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 14:05

Merkez Bankası faizi kararı açıklandı! Haziran-2024

Merkez Bankası haziran ayı toplantısında beklentilere paralel politika faizini yüzde 50'de bıraktı.

Merkez Bankası faizi kararı açıklandı! Haziran-2024
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de bıraktı.

Piyasaların beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Merkez Bankası faizde son değişikliği mart toplantısında yapmıştı. O toplantıda sürpriz bir adımla politika faizi 5 puan yükseltilerek yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri yapılan sıkılaştırmanın sonucu olarak politika faizi, 41,5 puan artırıldı.

Enflasyon mayıs sonu itibarıyla yüzde 75.45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye bulunuyor. Haziran itibarıyla yıllık enflasyonda başlayacak düşüşle TCMB, yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine inmesini bekliyor. TCMB'nin enflasyon tahmini 2025 için yüzde 14 seviyesinde bulunuyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta yaptığı açıklamada manşet enflasyonun yılın geri kalanında her ay gerileyeceğini belirterek enflasyon gerçekleşmelerinin ve beklentilerinin tahmin patikasına yakınsamasını dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

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