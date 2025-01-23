Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalarda tedirgin bekleyiş sürüyor. Yatırım araçlarına direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ocak ayı beklentisi merak ediliyor. Beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın ocak ayında alacağı faiz kararıyla ilgili tahminlerini açıkladı. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ocak ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamlarken, TCMB'nin para politikası kararları yatırımcıların odağında buluyor.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.



Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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